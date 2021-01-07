Минздрав Якутии: что важно знать о вакцинации?

До февраля 2021 года в республику поступит 69,5 тыс. доз вакцины.

На текущий момент в республику поступило свыше 3 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе: более 1,9 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» и 1,2 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

«Первыми ее получили врачи, медицинские работники Якутска. Все они чувствуют себя хорошо, каких-либо осложнений не было, никто из них новой коронавирусной инфекцией не заболел» – сообщает министр здравоохранения Якутии Елена Борисова.

Напомним, что вакцина ставится двукратно — с интервалом в 21 день. Переболевшим новой коронавирусной инфекцией вакцинация проводится через полгода после выздоровления.

Основными противопоказаниями к вакцинации являются: сверхчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и тяжелые поствакцинальные осложнения, если они были после предыдущих прививок.

Вакцинация проводится только в медицинских организациях с лицензией на проведение профилактических прививок. Учреждения, ведомства, предприятия для коллективной вакцинации своих сотрудников заключают договоры с лицензированными медицинскими организациями.

Необходимо отметить, что категориями лиц для приоритетной вакцинации против COVID-19 являются работники медицинских и образовательных организаций, организаций транспорта, энергетики, сферы представления услуг, вахтовые работники, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники организаций социального обслуживания и МФЦ, государственные гражданские и муниципальные служащие, военнослужащие, призывники, студенты ссузов и вузов старше 18 лет, волонтеры, люди с хроническими заболеваниями, в т.ч. с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, граждане, проживающие в организациях социального обслуживания.

При этом, гражданам, относящимся к приоритетной категории, вакцина против новой коронавирусной инфекции ставится бесплатно и при отсутствии противопоказаний.

Перед получением вакцины пациенты проходят осмотр врача.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией, можно обращаться на круглосуточную «Горячую линию» Минздрава Якутии по номеру: 8-800-100-14-03.