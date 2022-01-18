Минздрав утвердил перечень противопоказаний от вакцинации ❗
Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации – сообщает страница yakutiadaily
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«Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
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Бессрочные противопоказания
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Аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.
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Гиперчувствительность к компонентам препарата.
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Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок
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Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
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Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта «до нормализации температуры тела».
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Иные противопоказания
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Злокачественные образования — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».
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Беременность и грудное вскармливание — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».
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Недостижение возраста 18 лет. Исключение — вакцинация «Спутником М», однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет.
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Возраст старше 60 лет — при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».
Другие противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.
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