Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в жутком ДТП

Пострадавший в крупном ДТП с девятью пассажирами на трассе Вилюй находится в сознании, но его состояние остается стабильно тяжелым. Еще одна пострадавшая находится в травматологии РБ №2 в состоянии средней тяжести, сообщают в Минздраве.

Двоих пострадавших в ДТП доставили санрейсом из Горного улуса 3 октября в РБ №2. Мужчина был помещен в отделение нейрохирургии, где его прооперировали. Сейчас он находится в полном сознании в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пока дополнительных операций не предусматривается.

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября на 157 километре федеральной автодороги «Вилюй» водитель автомашины «Тойота Хайс», по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость и на повороте не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся, затем произошло его возгорание. Всего в автомобиле в момент ДТП находилось девять человек, которые были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в больницу села Бердигестях Горного района, где им оказали экстренную медпомощь.