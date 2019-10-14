14.10.2019
20:15
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Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в жутком ДТП

Пострадавший в крупном ДТП с девятью пассажирами на трассе Вилюй находится в сознании, но его состояние остается стабильно тяжелым. Еще одна пострадавшая находится в травматологии РБ №2 в состоянии средней тяжести, сообщают в Минздраве.

Двоих пострадавших в ДТП доставили санрейсом из Горного улуса 3 октября в РБ №2. Мужчина был помещен в отделение нейрохирургии, где его прооперировали. Сейчас он находится в полном сознании в реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пока дополнительных операций не предусматривается.

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября на 157 километре федеральной автодороги «Вилюй» водитель автомашины «Тойота Хайс», по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость и на повороте не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся, затем произошло его возгорание. Всего в автомобиле в момент ДТП находилось девять человек, которые были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в больницу села Бердигестях Горного района, где им оказали экстренную медпомощь.

Фото: Открытые источники.
Источник: ysia.ru Ссылка: http://ysia.ru/postradavshij-v-dtp-na-trasse-vilyuj-v-yakutii-nahoditsya-v-soznanii-no-sostoyanie-ego-tyazheloe/
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