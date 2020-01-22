22.01.2020
18:07
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Экономика

Минздрав рекомендует: 140 килограммов овощей в год!

В 2016 году в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения и профилактики заболеваний  минздрав РФ утвердил рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Так, рекомендуется употреблять 140 килограмм овощей и бахчевых в год на человека, и это без учета картофеля. Между тем, согласно данных статистики, в 2018 году в Республике Саха (Якутия) в среднем потребление овощей и бахчевых составило всего 70 килограмм на человека в год. Во многом это связано с отсутствием свежих овощей в зимний период.

Несмотря на суровые климатические условия, тепличный комплекс «Саюри» ставит своей целью обеспечение в зимний период якутян свежайшими огурцами, томатами, салатами, различной зеленью. Проявите заботу о своем здоровье, включите в свой рацион свежие местные овощи!

Фото: Пресс-служба ООО «Саюри»
Источник: Пресс-служба ООО «Саюри»
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