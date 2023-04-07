Минздрав проверяет факт некачественного питания в Детской инфекционной больнице

7 апреля в социальных сетях и мессенджерах города Якутска была распространена информация по факту обнаружения в обеде (булочке) пациентов Детской инфекционной клинической больнице мышиного помета.

Минздравом проведена служебная проверка. Питание детей, находящихся на стационарном лечении в больнице, осуществляется производственным кооперативом «Якутское потребительское общество», с которым заключен контракт на оказание услуг по обеспечению питанием.

Таким образом, ответственность за качество поставляемого питания несет ПК «Якутское потребительское общество», согласно условиям контракта.

Администрация Детской инфекционной клинической больницы возмущена данным инцидентом и в настоящее время больницей осуществляется претензионная работа с поставщиком питания.