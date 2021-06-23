Минздрав прокомментировал щекотливую ситуацию

В Минздраве Якутии ответили на жалобы жителей Алдана об отсутствии вакцин.

В соцсетях появились сообщения о том, что в Алдане закончились прививки «Спутник V». ЦУР обратился в республиканский Минздрав.

«Новая партия поступила вчера, 22 июня. Сегодня проводим демаркировку прививки. Вакцинация начнется завтра по предварительной записи, нужно обратиться в call-центр поликлиники или записаться через Госуслуги», — отметили в министерстве здравоохранения.

На сегодня в республику всего поступило 214 тысяч доз вакцин. Первый компонент вакцины получили 193 тысячи человек.