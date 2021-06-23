23.06.2021
16:30
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Коронавирус
Минздрав прокомментировал щекотливую ситуацию
В Минздраве Якутии ответили на жалобы жителей Алдана об отсутствии вакцин.
В соцсетях появились сообщения о том, что в Алдане закончились прививки «Спутник V». ЦУР обратился в республиканский Минздрав.
«Новая партия поступила вчера, 22 июня. Сегодня проводим демаркировку прививки. Вакцинация начнется завтра по предварительной записи, нужно обратиться в call-центр поликлиники или записаться через Госуслуги», — отметили в министерстве здравоохранения.
На сегодня в республику всего поступило 214 тысяч доз вакцин. Первый компонент вакцины получили 193 тысячи человек.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЦУР Якутии
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