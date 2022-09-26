26.09.2022
10:14
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Красота & Здоровье

Минздрав предупреждает об изменении схемы вызова службы — «122» 

Минздрав Якутии сообщает, что произошли изменения в схеме дозвона Единой горячей линии службы оперативной помощи гражданам — 122.
Теперь, чтобы позвонить в контакт-центры поликлиник города Якутска, необходимо выбрать в голосовом меню кнопку «2».

Для вызова врача на дом, записи к терапевту или педиатру, записи на диспансеризацию необходимо в голосовом меню выбрать кнопку «3».

Чтобы позвонить на горячую линию Минздрава РС(Я) нажмите кнопку «4».

Фото: пресс-службы
Источник: Министерство здравоохранения РС(Я)

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