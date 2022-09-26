Минздрав Якутии сообщает, что произошли изменения в схеме дозвона Единой горячей линии службы оперативной помощи гражданам — 122.

Теперь, чтобы позвонить в контакт-центры поликлиник города Якутска, необходимо выбрать в голосовом меню кнопку «2».

Для вызова врача на дом, записи к терапевту или педиатру, записи на диспансеризацию необходимо в голосовом меню выбрать кнопку «3».

Чтобы позвонить на горячую линию Минздрава РС(Я) нажмите кнопку «4».