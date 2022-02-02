Минздрав посетил офтольмалогию и осмотрел оборудование на 53 миллиона

В рамках выездных мероприятий заместитель министра здравоохранения Якутии Надежда Федорова ознакомилась с работой медиков, провела обход по больнице и осмотрела новое оборудование офтальмологической больницы.

«Пациенты получают полный объем грамотной медицинской помощи. В связи с эпидситуацией администрацией ЯРОКБ разработана новая маршрутизация, таким образом, что принимают жителей столицы без направления из поликлиник города, можно подойти в больницу напрямую записавшись через колл-центр», — отметила замминистра. «Дополнительно поступило медицинское оборудование для обеспечения своевременного, доступного и качественного оказания офтальмологической помощи якутянам. Арсенал столичных офтальмологов пополнился благодаря поддержке Территориального фонда обязательного медицинского страхования, и поддержке Министерства здравоохранения республики, за что им выражаем огромную благодарность», — сказал Иван Луцкан, главврач ЯРОКБ.

Напомним, В 2021 году поступило новое оборудование на общую сумму 53 млн. рублей по линии соответствующих программ Минздрава Якутии. Это современное оборудование, которое применяется при оказании операционной помощи, например, офтальмологический комбайн EVA компании Dork. Такие аппараты установлены в ведущих клиниках России и позволяют производить весь набор оперативного вмешательства, как на переднем, так и на заднем отрезке глаза.