Минздрав организовал семинар для главных бухгалтеров

Сегодня, главные бухгалтера медучреждений Якутии собрались на ВКС семинаре. Тематика мероприятия была обширной. По вопросам изменений, которые будут внедрены в Налоговом Кодексе РФ с 2023 года, выступила Н.В. Мазайтис, главный инспектор Федеральной налоговой службы по республике. Она также подробно осветила вопросы ведения единого налогового счета, единого налогового платежа, новшеств в учете и оплате НДФЛ и страховых взносов. Об изменениях законодательства по персонифицированному учету сообщила С.С. Рафаилова, заместитель начальника отдела Пенсионного фонда. Заместитель главного бухгалтера Минздрава Н.Е. Потапова представила доклад о подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.

Главный бухгалтер Минздрава О.Л. Васильева вручила ведомственные награды коллегам и отметила: «Бухгалтера медицинских учреждений ведут один из ответственных блоков — отвечают за строгий контроль и передвижение финансовых средств, материальной базы, производят все расчеты, начисления и налоговые выплаты. Поэтому эти специалисты должны ежегодно совершенствовать профессиональные компетенции и обновлять свои знания».