Минздрав объяснил фотографию, вызвавшую переполох в Якутии

Сегодня в социальных сетях распространяется фотография, где врачи в костюмах повышенной защиты сопровождают каталку с больным, «запакованного» в оранжевый кокон.

Как пишет ЯСИА со ссылкой на минздрав Якутии, женщину таким образом отвезли в инфекционную. Она прибыла из Юго-Восточной Азии и сегодня вызвала скорую, когда обнаружила у себя признаки ОРВИ.

«Люди вызвали скорую медицинскую помощь на дом в связи с недомоганием и признаками ОРВИ – кашель, температура и другие симптомы. Скорая приехала и, согласно утверждённому порядку министерства здравоохранения, их направили в клиническую больницу инфекционного отделения на дальнейшее обследование и сдачу анализов», — рассказали ЯСИА в ведомстве.

Эвакуированная прибыла недавно из стран Юго-Восточной Азии, где наблюдается эпидемиологическая ситуация. Как отметили в Минздраве, она сдаст все сопутствующие анализы и результаты станут известны в течение недели. Лабораторное исследование производится в Новосибирске.