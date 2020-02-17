Минздрав о состоянии подростка, получившего ножевые ранения в Якутске

«Состояние подростка стабильное. Сейчас он готовится к выписке, 19 февраля вернется домой», – сообщили в пресс-службу Минздрава республики.

Подросток, получивший два ножевых ранения в ходе конфликта 4 февраля, готовится к выписке из больницы, передает телеканал «Якутия 24».

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