17.02.2020
10:41
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Происшествия

Минздрав о состоянии подростка, получившего ножевые ранения в Якутске

Подросток, получивший два ножевых ранения в ходе конфликта 4 февраля, готовится к выписке из больницы, передает телеканал «Якутия 24».

«Состояние подростка стабильное. Сейчас он готовится к выписке, 19 февраля вернется домой», – сообщили в пресс-службу Минздрава республики.

Фото: Из открытых источников.
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/sostoyanie-podrostka-poluchivshego-nozhevoe-ranenie-v-yakutske-oczenivaetsya-kak-stabilnoe
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