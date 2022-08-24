24.08.2022
12:45
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Коронавирус

Минздрав нопоминает единый короткий номер 122 по коронавирусу

Ежедневно единый контакт центр здравоохранения «122» обрабатывает более 5000 звонков от населения. Единый номер был запущен по поручению Президента РФ В.Путина в период распространения Covid-19 еще в 2020 году. Только в 2022 году служба обслужила более 800 тысяч  звонков и стала одной из оперативных ресурсов медицины.

Недавно для повышения эффективности работы центра запущен новый сервис «Голосовой робот». Чат-бот может обслужить одновременно 1000 линий, ответить на обращения по вызову врача на дом, записи на прием к врачу (терапевту и педиатру). Робот принимает звонок, распознает персональные данные жителя с помощью системы распознавания и оформляет обращение в региональную медицинскую информационную систему (РТМИС).Важно, чтобы на момент звонка пациент имел под рукой СНИЛС для идентификации в РТМИС. Интерактивное голосовое меню доступно при нажатии на дополнительную кнопку «2» номера 122. 

Напоминаем жителям республики, что при наборе номера Единого контакт центра здравоохранения -122 населению доступны следующие услуги:

1. Соединение с контакт-центрами медицинских организаций  г. Якутска (Республиканская клиническая больница №3, Поликлиники №1, Якутская городская больница № 2 и № 3, Медцентр города Якутска);

2. Вызов врача на дом, запись к врачам (педиатр, терапевт), запись на диспансеризацию и углубленную диспансеризацию после перенесенного Covid-19;

3. Соединение с контакт-центром Минздрава Якутии;

4. Консультации по вопросам социальной защиты населения;

5. Услуги волонтёрской помощи или психологической поддержки.

6. Консультации по вопросам ситуации на Украине.

Источник: Пресс –служба Минздрава РС(Я)

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