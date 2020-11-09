09.11.2020
09:42
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Коронавирус

Минздрав: изменены правила лечения коронавируса на дому

Пациенты с COVID-19 могут остаться дома, если у них есть отдельная комната. Госпитализации подлежат граждане, живущие в общежитиях и коммуналках, а также совместно с пожилыми людьми. Это установлено приказом Минздрава, который вступает в силу 8 ноября, сообщает «Парламентская газета».

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались — теперь это исправлено.

Также в приказе закреплена обязанность врачей проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, отмечено в приказе. Еще медик должен рассказать квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В довесок пациенту и его близким должны дать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Кроме того, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yakutia-daily.ru/minzdrav-rossii-izmenil-pravila-lecheniya-koronavirusa-na-domu/
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