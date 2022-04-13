Минздрав и профсоюз медработников подписали соглашение по регулированию социально-трудовых отношений

Подписано республиканское соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в отрасли здравоохранения на 2022-2025 годы

11 апреля 2022 года подписано отраслевое соглашение между Якутской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и Министерством здравоохранения РС(Я) по регулированию социально-трудовых отношений на 2022-2025 годы. Документ подписан председателем рескома профсоюза работников здравоохранения Людмилой Корниловой и министром здравоохранения республики Леной Афанасьевой. Соглашение содержит взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот работникам, режимов труда и отдыха, занятости, условий высвобождения работников, подготовки и дополнительного профессионального образования работников, условий охраны труда работников, развития социального партнерства.

Сегодня на заседании V Пленума Якутского республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения о работе над разработкой и подписанием Соглашения профсоюзному активу отрасли рассказал заведующий отделом по социальной защите рескома Василий Брыжаха.

Как сообщил Брыжаха, в течение года проводилась работа по сбору предложений от медицинских организаций и первичных организаций Профсоюза, которые были обобщены и включены в проект Соглашения. Предложения и пункты разделов проекта Соглашения рассматривались и оценивались членами рабочей комиссии по регулированию социально-трудовых отношений работников отрасли здравоохранения Республики Саха (Якутия). В состав двухсторонней комиссии были включены представители работодателей – Министерства здравоохранения республики, учреждений здравоохранения и представители работников – Республиканского комитета Профсоюза, первичных профсоюзных организаций.

Василий Брыжаха подчеркнул, что в Отраслевое соглашение внесен ряд новых пунктов, в частности, касающиеся предоставления дополнительных дней отдыха при вакцинации/ревакцинации от инфекционных болезней, принятия мер для снижения профессионального выгорания работников здравоохранения. Важным достижением в интересах работников отрасли Василий Викторович назвал включение нового пункта в раздел об обязательствах в области оплаты труда.Так, при разработке новой системы оплаты труда, при введении изменений и дополнений, стороны Соглашения договорились придерживаться позиции объективной дифференциации окладов с учетом сложности работы, государственной гарантии в структуре и размерах составных частей заработной платы работников здравоохранения и минимального оклада не ниже МРОТ.

«При этом раздел №7 «Обязательства в области оплаты труда» был оставлен практически без изменений в связи с разработкой на федеральном уровне пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда медицинских работников, который предполагается провести в семи регионах Российской Федерации, в т.ч. в Республике Саха (Якутия), с 1 июля 2022 года. Республиканский комитет Профсоюза направил свои предложения по новой системе оплаты труда медицинских работников к проекту постановления Правительства РФ по реализации пилотного проекта ответственному за разработку проекта постановления Фроловой А.В., в ЦК Профсоюза и Минздрав республики», — сообщил Василий Брыжаха.

В завершении выступления он поблагодарил членов рабочей комиссии, профсоюзный актив отрасли за проведенную работу по разработке Соглашения и поздравил участников Пленума и приглашенных с заключением Соглашения. «Уверены, этот содержательный документ даст новый импульс развитию социального партнерства в отрасли здравоохранения Республики Саха (Якутия)», — подытожил выступление Василий Брыжаха.