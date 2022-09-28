Минздрав: будут организованы выездные медицинские десанты

В Минздраве сегодня обсудили вопрос организации комплексного медосмотра родителей и опекунов инвалидов по принципу «зеленого коридора». Инициатива была озвучена во время совещания с региональным отделением Всероссийской организации родителей детей –инвалидов (ВОРДИ). Уже в октябре месяце медики планируют для них медицинские осмотры врачами Центра здоровья, врачами онкологами, акушер-гинекологами, кардиологами, эндокринологами, неврологами, офтальмологами, также диагностические и лабораторные процедуры.

Вторым пунктом обсудили организацию выездных медицинских десантов по поручению главы региона Айсена Николаева во время «прямого эфира». Готовится план выездов на ближайшие месяцы и будут доступны осмотры узких специалистов жителям Ленского, Нерюнгринского, Мирнинского, Оленёкского, Эвено-Бытантайского районов.

Отметим, что в целях увеличения планов профилактических мероприятий и достижения индикаторов Нацпроекта «Здравоохранение», районы регулярно посещают медицинские десанты врачей Центра здоровья РЦОЗиМП, Якутского республиканского онкологического диспансера, Якутской республиканской офтальмологической больницы, Кардиососудистого центра РБ№1-НЦМ, Якутского республиканского наркологического диспансера.