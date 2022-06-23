Минвостокразвития: Якутия — лидер по многим демографическим показателям

Марат Шамьюнов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Якутия — лидер по многим демографическим показателям. Изучаем опыт и будем масштабировать»

«Якутия — лидер по многим демографическим показателям, опыт изучаем и будем масштабировать на всю территорию Дальнего Востока и Арктики», — сказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов в ходе VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», которая проводится 23-24 июня в Якутске. Шамьюнов отметил важность обсуждения проблемных вопросов в этой сфере, так как нормативно-правовые документы были приняты в других условиях, а нынешние условия диктуют новую политику на федеральном и региональном уровнях. По мнению Шамьюнова, необходимо продолжить работу по снижению смертности, в этом свете обратить внимание на опережающее развитие здравоохранения, повышение продолжительности жизни. В особом фокусе создание рабочих мест и миграционные процессы. В рамках Конференции руководители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности обсуждают актуальные вопросы демографии Дальнего Востока и Арктики. Второй этап пройдет 14 июля в городе Владивосток.