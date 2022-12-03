Минус 53: В Якутию пришли сильные морозы

Воробьи — бесстрашные представители мира пернатых. Маленькие, а стойко переносят холод. В сильный мороз сидят на заснеженных деревьях, как украшения на новогодней елке. На большей части небольшой, на севере, западе местами умеренный снег. Ветер умеренный, порывистый в Усть-Янском, Аллайховском до 17-22 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 25-30 м/с, метель. Температура ночью -40-45 гр, на востоке -48-53, на западе, юге -30-35 гр, на северо-востоке -25-30 гр, на северо-западе -18-23 гр,, днем -32-37 гр, на востоке -42-47, на юге, северо-востоке -22-27 гр, на западе -15-20, на северо-западе -10-15 гр. В Якутске без существенных осадков, туман, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью -40-42°, днем -34-36°. При недостатке пищи у них не будет достаточной энергии для согрева. Слабых особей ждет непростая участь – невозможность искать еду и бороться за теплые места.

Поэтому помогите птицам зимой!

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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