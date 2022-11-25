25.11.2022
02:01
78
Погода
Минус 48: в Якутию пришли сильные морозы
На юге, юго-западе, в Колымо-Индигирских районах небольшой снег, в центральных, западных районах местами туман. Температура воздуха ночью -38-43°, на юго-западе и юге -28-33°, местами -20-25°, в низинах северо-востока -43-48°, днём -32-37°, на юго-западе и юге -23-28°, местами -17-22°, в низинах северо-востока -37-42°.
В столице преимущественно без осадков, ветер слабый, туман. Температура ночью -37-39°, днем -33-35°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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