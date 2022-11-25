Минус 48: в Якутию пришли сильные морозы

Свиристель — птица певчая. Они поют круглый год, особенно хорошо слышны их трели зимой, когда свиристели собираются в большие стаи.

На юге, юго-западе, в Колымо-Индигирских районах небольшой снег, в центральных, западных районах местами туман. Температура воздуха ночью -38-43°, на юго-западе и юге -28-33°, местами -20-25°, в низинах северо-востока -43-48°, днём -32-37°, на юго-западе и юге -23-28°, местами -17-22°, в низинах северо-востока -37-42°. В столице преимущественно без осадков, ветер слабый, туман. Температура ночью -37-39°, днем -33-35°. На фото: Свиристели на голых ветках березы в центре Якутска

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх