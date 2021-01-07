Минтруда сообщило о повышении пособий на детей

С 1 января будет увеличен размер выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет будет увеличен с 1 января 2021 года. Он будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если при назначении выплаты в размере половины прожиточного минимума для детей семья не выходит из бедности, выплата будет назначена в повышенном размере.

Заявление на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с 1 апреля, а расчет будет сделан с 1 января или с момента достижения ребенком возраста 3 лет, если 3 года исполнилось в 2021 году.

Те граждане, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля смогут подать заявление для ее назначения в новом размере и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за 3 месяца первого квартала.

Для тех, кто впервые обратится за назначением выплаты в течение января-марта 2021 года, она будет назначена в размере половины прожиточного минимума для детей, а заявление на назначение ее в повышенном размере можно будет подать с 1 апреля 2021 года.

Для тех, кто обратится за назначением выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет после 1 апреля 2021 года, выплата сразу будет назначаться в увеличенном размере, если ее обычный размер не позволяет поднять среднедушевые доходы семьи до уровня прожиточного минимума.

Проект указа об изменении размера ежемесячной выплаты внесен в правительство Российской Федерации. После его подписания будут внесены изменения в основные требования назначения ежемесячной выплаты и доработаны региональные информационные системы. К 1 апреля эта работа будет завершена.

Размер пособия будет рассчитываться автоматически, дополнительных действий гражданам, которые впервые обращаются за пособием, производить не потребуется. Пособие будет установлено в необходимом размере просто по одному заявлению. Заявление с 1 апреля 2021 года можно будет подать на портале Госуслуги, а также в органах соцзащиты и в МФЦ.