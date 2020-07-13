Минтруда пояснило, когда ждать рассмотрения заявления на детские выплаты

Министерство труда и социального развития Якутии разъясняет порядок и сроки рассмотрения заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет.

В ведомстве напомнили, что данная мера назначается нуждающимся в поддержке семьям, если доходы не превышают прожиточный минимум на члена семьи. Для получения данной выплаты семье достаточно обратиться с заявлением о назначении в Управление социальной защиты населения и труда по месту жительства, через отделение Почты России, МФЦ «Мои документы» или через единый портал государственных и муниципальных услуг, без предъявления иных документов.

Период рассмотрения заявления — 20 рабочих дней и один день на уведомление о принятии решения со дня подачи заявления. Срок рассмотрения зависит от скорости получения ответа на дополнительные запросы.

Так, например, для того, чтобы подтвердить право на государственной меру поддержки, специалисты управления социальной защиты может запрашивать до 17 видов сведений в Налоговой службе, Пенсионном фонде, МВД, ЗАГС и других инстанциях по каждому заявлению.

«Количество запросов зависит от того, какой состав семьи, какая жизненная ситуация у конкретной семьи. Бывает, что приходится запрашивать данные из других регионов страны. По некоторым же семьям, при наличии данных в программе социальной защиты, используются данные без дополнительных запросов. Поэтому у всех срок рассмотрения разный, зависит от того, когда придут ответы по дополнительным запросам», — говорится в сообщении.

По состоянию на 9 июля поступило 48 088 заявлений, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Решения приняты решения по 33927 заявлениям, что составляет 70% от общего числа заявлений. Фактически перечислено гражданам на лицевые счета 1 582,87 млн рублей.

Все обратившиеся и признанные нуждающимися в соответствии с утверждённым порядком семьи получат меру поддержки.