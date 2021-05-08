Минтруда объяснило непростую ситуацию по Вилюйскому дому престарелых

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о ситуации в Вилюйском специализированном доме для престарелых и инвалидов имени Кэтти Марсден.

В пресс-службе Минтруда Якутии сообщили, что в связи с тем, что в учреждении идет ускоренная подготовка к вводу нового строящегося здания, сносу старых жилых корпусов и благоустройству территории руководством интерната было принято решение о временном размещении проживающих в других зданиях. В настоящее время работа по разобщению приостановлена в связи с выявлением положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию.

Объект на 150 мест для престарелых и инвалидов, страдающих психоневрологическими расстройствами в селе Сосновка Вилюйского улуса строится в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Здание интерната готово в полном объеме. После завершения всех работ по благоустройству территории до конца мая планируется ввод объекта.