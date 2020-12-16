Минтруда — о массовом заражении в доме для престарелых

В Ыллымахском специализированном доме-интернате для престарелых и инвалидов принимаются все меры реагирования на сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии.

О массовом заражении коронавирусной инфекцией в одном из социальных учреждений Алданского района республики проинформировала заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации.

На данный момент ведутся работы по лечению заболевших под кураторством ЦРБ Алданского района. В учреждении проводится необходимая работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с действующим регламентом в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции. Приняты своевременные меры по размещению подопечных в признаками ОРВИ в изолятор.

Стационарное учреждение социального обслуживания полностью обеспечено лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Для усиления в дом-интернат дополнительно направлены медработники. Для контроля ситуации и оперативного реагирования министерством труда и социального развития РС(Я) организована работа по мониторингу ситуации совместно с представителями органов здравоохранения и Роспотребнадзора.

С начала апреля Ыллымахский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов работает в закрытом круглосуточном режиме работы и продолжает работать с пациентами, не снижая объём медико-социальных услуг в соответствии со стандартом оказания услуг.