Минтруд Якутии сообщил даты майских нерабочих дней

В связи с празднованием 1 мая — Праздника Весны и Труда выходные дни продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая включительно в связи с празднованием Дня Победы.

Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает общероссийские нерабочие праздничные дни в Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

Нерабочими праздничными днями объявлены:

1мая — Праздник Весны и труда,

9 мая — День Победы.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни:

— с субботы 1 января на вторник 3 мая;

— с воскресенья 2 января на вторник 10 мая.

Поскольку 1 мая 2022 года выпал на воскресенье, то дополнительным (перенесенным) выходным днем будет 2 мая 2022 года.

Также, в соответствии со ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему дню праздничному дню, уменьшается на один час.