Минтруд Якутии обязали указывать причины отказа в выплатах на детей

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале «Вести Саха» поручил министерству труда республики объяснять причины отказа в случае негативного решения по выплате детских пособий, передает ЦУР Якутии. Причины должны быть мотивированы и сопровождаться ссылкой на те или иные пункты требований.

Во время эфира в студию позвонила женщина и пожаловалась на отказ в выплате детского пособия.

«Как мне докладывал ЦУР, большинство отказов связаны с тем, что величина дохода семьи больше той минимальной суммы, которая определена решением федерального правительства. Многим просто сообщают «вам отказано», а почему отказано — не объясняют», — сказал Айсен Николаев.

ЦУР Якутии проводил опрос по выплатам на детей. Почти треть опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей, получали выплаты. В 74% случаев причиной отрицательного решения стал доход семьи, который превышал прожиточный минимум.