Минтруд Якутии о новом пособии для беременных

«Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в законодательство о выплате и назначении пособий беременным и гражданам, имеющим детей (Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ). Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако для ряда положений определен иной срок вступления в силу. Так, взамен действующему единовременному пособию женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, с 1 июля 2021 года будет установлено ежемесячное пособие», — разъяснили в министерстве труда и социального развития Якутии.

Ежемесячное пособие беременным женщинам будет назначаться, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Выплаты пособия будет производить Пенсионный фонд России за период начиная с месяца постановки женщины на учет в медицинской организации, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности. Такой порядок предусмотрен, если за пособием женщина обратится в течение 30 дней со дня постановки на учет в медицинские организации. После этого срока пособие будет выплачиваться за период начиная с месяца ее обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности

Размер выплачиваемого пособия составляет 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ.

При этом, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля т.г., назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.