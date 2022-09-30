Минтруд Якутии о мерах поддержки семей военнослужащих

Разъяснения Минтруда Якутии по выплате единовременной материальной помощи

​Минтруд Якутии в связи с поступающими вопросами по выплате единовременной материальной помощи, согласно указу главы РС(Я) от 25 сентября 2022 года №2603 «О мерах поддержки семей военнослужащих», семьям военнослужащих, мобилизованных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647, разъясняет:

1. Размер единовременной материальной помощи составляет 200 тысяч рублей на семью мобилизованного военнослужащего;

2. Заявления от граждан на меры социальной поддержки будут приниматься по принципу «одного окна» через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) e-yakutia.ru;

3. Предоставление справки, подтверждающей мобилизацию военнослужащего, не потребуется, так как подтверждение данного факта будет осуществляться в порядке межведомственного взаимодействия между органами социальной защиты и военным комиссариатом;

4. Единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей распространяется также на семьи военнослужащих и граждан, заключивших в добровольном порядке контракты, принимающих (принимавших) участие с 24 февраля 2022 года в выполнении специальных военных задач в составе Вооруженных Сил Российской Федерации.

5. В настоящее время Правительством разрабатываются Порядки предоставления мер поддержки в соответствии с Указом Главы РС(Я) от 25 сентября 2022 года №2603, которые планируется принять в кратчайшие сроки. Информация об утверждении нормативных актов будет размещена в средствах массовой информации.

6. По вопросам, связанным с оказанием мер поддержки семьям мобилизованных военнослужащих, можно обращаться по телефону горячей линии – 122.