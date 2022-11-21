Минтруд представил правила назначения единого пособия

Выплаты смогут получать семьи с доходами ниже прожиточного минимума с учетом оценки нуждаемости.

/ТАСС/. Минтруд России разработал и представил на обсуждение правила для назначения единого пособия на детей для семей с низкими доходами. Выплаты смогут получать семьи с доходами ниже прожиточного минимума с учетом оценки нуждаемости, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

«Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Единое пособие будет назначаться семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия», — говорится в сообщении.

Ежемесячное пособие вводится с 1 января 2023 года. Его размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет. Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас беременные получают только 50% прожиточного минимума, отметили в министерстве. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие будет назначаться на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей.

Доходы и имущество

При расчете доходов семьи предлагается учитывать доходы от трудовой деятельности, предпринимательства, пенсии и стипендии, меры соцподдержки, доходы от банковских вкладов и выигрышей, а также продажи имущества и ряд других. Не будут учитывать средства маткапитала, доходы мобилизованных граждан, выплаты по соцконтракту и налоговые вычеты, ежемесячные выплаты на разного рода реабилитацию и другие.

Выплаты могут получать семьи, у которых в имуществе одновременно есть квартира, дом, гараж, дача, земельный участок, автомобиль, мотоцикл, катер и сбережения. При этом учитывается площадь недвижимости и участков, возраст транспортных средств и размер дохода от сбережений. Не учитывается имущество детей, находящихся под опекой, арестованное имущество и то, что предоставлено в качестве меры поддержки.

«Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами», — пояснили в Минтруде. Основанием для отсутствия заработка может быть беременность, уход за ребенком или гражданином с инвалидностью, срочная служба, отбывание наказания и ряд других причин.

В министерстве напомнили, что благодаря внедрению единого пособия унифицируются правила выплат на детей до трех лет. Это позволит получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет всем нуждающимся семьям, вне зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, вне зависимости от очередности рождения ребенка можно будет оформить и выплату из материнского капитала. Сейчас эту помощь могут получать только родители вторых детей.