Минтруд получил 14 УАЗов для мобильных бригад республики

14 машин на общую сумму 11 млн 400 тысяч рублей приобретены за счет средств федерального бюджета.

Их получат Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Намский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Сунтарский, Чурапчинский, Вилюйский и Хангаласский улусы (районы) для создания 14 мобильных бригад по предоставлению медико-социальных и срочных социальных услуг, говорится в сообщении.

Одна из главных целей создания мобильных бригад — это доставка одиноких пожилых людей и инвалидов, живущих в сельской местности, в медицинские учреждения, подчеркнул и.о. министра труда и социального развития республики Иван Алексеев.