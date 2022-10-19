Минтруд о причинах задержек единовременной матпомощи семьям военнослужащих

Поступает большое количество обращений, связанных с получением сегодня 19 октября уведомлений по заявлениям семей военнослужащих о продлении срока рассмотрения, сообщает тгк Минтруд Якутии.

Продление срока рассмотрения не означает отказ в получении единовременной материальной помощи. Для назначения помощи семьям военнослужащих у заявителей не запрашиваются документы, которые подтверждают факт прохождения военной службы мобилизованного.

Для получения данных сведений ведётся отработка с Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия), управлением федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по РС(Я), пунктом отбора на военную службу по контракту (3 разряда) Восточного военного округа (г. Якутск).

На сегодня получено достаточное количество сведений, но вместе с тем, от некоторых воинских частей сведений на сегодняшний день не поступило. Вопрос получения сведений стоит на ежедневном контроле, принимаются максимально необходимые меры организационного характера с целью осуществления выплат в возможно короткие сроки.