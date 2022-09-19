Минтруд на V национальном конгрессе в Санкт-Петербурге

С 12 по 14 сентября в г. Санкт-Петербург при поддержке Российской академии наук, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Научного общества физической и реабилитационной медицины Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» проведен V Национальный Конгресс с международным участием «Реабилитация – XXI век: традиции и инновации» и ежегодная научно-практическая конференция «Ранняя помощь и сопровождение».

Цель конгресса — объединение усилий ведущих ученых, практиков, руководителей среднего и высшего звена, обмен опытом и результатами исследований по всем аспектам реабилитации и вспомогательных технологий.

Конгресс предоставляет междисциплинарную платформу, для обсуждения последних нововведений, тенденций и проблем, включая организационные и технологические.

Научная программа конгресса включала концептуальные вопросы развития реабилитации и абилитации в России и мире, вопросы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в условиях возникновения новой коронавирусной инфекции и чрезвычайных ситуаций, актуальные проблемы медицинской, социальной, профессиональной и психолого-педагогической реабилитации и абилитации. Широко обсуждались национальный проект «Демография»: реабилитация граждан пожилого возраста, государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», вопросы адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, образовательные технологии, подготовка кадров и роль негосударственных организаций в реабилитации и абилитации инвалидов. Освещались вопросы цифрового протезирования, ортезирования, инновационных реабилитационных технологий, ассистивных средств и технологии реабилитации. Реабилитация пациентов после контузий и увечий, а также реабилитация в санаторно-курортных организациях.

В работе конгресса приняли участие представители министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» г. Якутска и ГАУ РС(Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов».

С докладом по теме «Опыт использования международной классификации функционирования для определения нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней помощи» на секции «Ранняя помощь детям и их семьям» выступила Семенова Елизавета Юрьевна — заведующая отделением ранней помощи ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» г. Якутска