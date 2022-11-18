Минтранс Якутии сообщает об открытии автозимников

На сегодня согласно акта контрольной проверки грузоподъемности разрешено движение автотранспорта, с общей массой до 5 тонн:

— по а/д «Индигир» на участке 681км-701км (развилка к с. Кенг-Кюель – развилка к с. Абый);

— по а/д «Индигир» на участке 710км – 731км (п. Белая Гора – развилка к с. Кенг-Кюель);

— по а/д «Усть-Куйга – Депутатский — Белая Гора» на участке 223км — 272км (п. Депутатский – с. Уянди);

— по а/д «Усть-Куйга – Депутатский — Белая Гора» на участке 520км — 612км (развилка к с. Куберганя – с. Сыаганнах);

— по а/д «Арктика» на участке 489км-576км (п. Зырянка – с. Усун-Кюель);

— по а/д «Алазея» на участке 410км- 470км (с Кенг-Кюель – 701й км. а/д «Индигир»). с общей массой до 10 тонн:

— по а/д «Яна» на участке 669км -755км (п. Батагай – с. Токума).

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) настоятельно рекомендует соблюдать предельно допустимую грузоподъемность на данных участках пути.