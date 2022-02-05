Минтранс Якутии о строительстве мостов через Алдан и Лену

Мост через реку Алдан в Алданском районе планируют построить к 2030 году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев во время отчета правительства на республиканских телеканалах. «В настоящий момент завершается обоснование инвестиций в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина об обеспечении круглогодичного сообщения по федеральным дорогам «Колыма», «Лена», «Вилюй». Мост через Алдан планируется к проектированию. Строительство должно завершиться к 2030 году», — отметил министр, отвечая на вопрос телезрителя.

Владимир Сивцев также проинформировал по строительству моста через реку Лена. Он сообщил, что в прошлом году приступили к подготовительным работам. «На данное время вынесены электрические сети, идет подготовка выноса газовых сетей. Во втором квартале этого года планируется начало строительства моста», — сказал он.