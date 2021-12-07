Минтранс Якутии о развитии малой авиации — совещание Росавиации и Арктического совета в Москве

«Малая авиация – ключ к развитию территории Арктики» — такое мнение озвучил член экспертного совета ПОРА Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), на семинаре Росавиации и Арктического совета в Москве.

«Нормативное регулирование по малой авиации отстает от темпа развития жизни и объективно становится препятствием для решения задач государства, стратегии развития региона, развитию в Арктике. Для обеспечения транспортной связанности с каждым из малых поселений нужна организация регулярных пассажирских рейсов. Президентом РФ поставлена задача обеспечить к 2035 году повышение уровня жизни в АЗРФ до уровня не ниже среднероссийского. Для достижения данной задачи нам всем предстоит проделать огромную работу по всем сферам отраслям экономики региона, в том числе, в сфере сообщений, транспортной связанности территорий. Необходимо двигаться навстречу запросам населения, предприятий малого и среднего бизнеса. В Арктической зоне, где транспортная доступность крайне низкая, малая авиация — это ключ к развитию территории Арктики» — рассказал Сергей Неустроев.

Он также рассказал об успехах республики в восстановлении грузопассажирского сообщения. «Благодаря внесенным в авиационные правила изменениям начиная с августа для завоза овощей, фруктов в отдаленные труднодоступные населенные пункты арктической зоны впервые за долгое время применена малая авиация. Самолетами Ан-2 всего сделано 107 грузовых рейсов. В результате в 36 населенных пункта завезено около 124 т социально значимых товаров. Сельские жители впервые за последние 30 лет получили возможность приобрести по доступным ценам свежие продукты уже в сентябре, октябре, не ожидая «зеленых рейсов», которые ранее осуществлялись в декабре-январе. Надо отметить, что во многих селах авиаполеты не совершались еще с начала 2000-х и даже с 1990-х годов. Для того чтобы самолеты могли приземляться и взлетать, жители целыми селами выходили на субботники и практически вручную восстанавливали авиаполосы. За период отсутствия нормативного обеспечения малой авиации выросло уже целое поколение молодежи. Многие из них впервые увидели самолет Ан-2» — сообщил эксперт.

Семинар по развитию малой авиации в Арктике прошел в Москве 2-3 декабря. На нем собрались в гибридном формате эксперты и должностные лица России и других арктических стран. Мероприятие было направлено на совершенствование маршрутной сети в арктическом регионе, развитие воздушных перевозок и арктического туризма, внедрение использования беспилотных воздушных судов, координацию в области поиска и спасания между арктическими странами. Его провело Министерство транспорта Российской Федерации совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), семинар состоялся в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Запись доступна по ссылке: https://arctic-council-russia.ru/events/ceminar-po-razvitiyu-maloy-aviatsii-v-arktike/.