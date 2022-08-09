Минтранс Якутии о бесплатной автостоянке около аэропорта

Телеграм-канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний» опубликовал комментарий Минтранса Якутии о бесплатной автостоянке аэропорта.

-Привокзальная площадь аэропорта г. Якутск и прилегающая к нему территория полностью отвечают соответствующим требованиям, предусмотренным правилами благоустройства территории городского округа «город Якутск»

Парковочная территория АО «Аэропорт Якутск» предусматривает около 150 машиномест, включая специально оборудованные бесплатные места для транспортных средств лиц с ограниченными физическими возможностями в непосредственной близости от пассажирских терминалов. Для удобства пассажиров организовано движение общественного транспорта (остановка автобуса № 4 располагается возле терминала российских авиалиний).

Вместе с тем, «бесплатная парковка» — земельный участок с видом разрешенного использования под административное здание, на котором располагаются объекты капитального строительства (ул. Гагарина, д. 10 и ул. Гагарина, д. 8) используется горожанами для размещения своего автотранспорта и не является объектом инфраструктуры АО «Аэропорт Якутск».

Тем не менее, принимая во внимание, что аэропорт г. Якутск является визитной карточкой республики, в соответствии с п. 2 перечня поручений главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2022 № Пр-762-А1 Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) разработан проект плана мероприятий («дорожная карта») по благоустройству привокзальной площади аэропорта г. Якутск и прилегающей к нему территории, который находится на согласовании заинтересованных министерств и ведомств.

Проект плана предусматривает отдельный блок комплекса мер, направленных на оснащение современной пешеходной и дорожно-транспортной инфраструктурой не только в пределах границ аэровокзала, но и примыкающей к аэровокзалу территории. Вопрос по ремонту и обеспечению современными элементами благоустройства бесплатной автостоянки, а также увеличению количества бесплатных парковочных мест будут осуществляться комплексно в составе вышеуказанного плана мероприятий.

Таким образом, принимаются все необходимые меры для создания и поддержания достойного внешнего вида прилегающей территории аэропорта г. Якутск и прилегающей к нему территории.