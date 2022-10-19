Минтранс снизил цены за паромную переправу

На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут снижены цены до летних тарифов, сообщается на сайте Минтранса Якутии.

На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будут снижены цены до летних тарифов, сообщается на сайте Минтранса Якутии.

Днем ранее жители Якутска пожаловались на подъем цен на паромах. В департаменте водного и железнодорожного транспорта поясняли, что 18 октября начали действовать осенние тарифы.

19 октября от межсезонного прейскуранта решили отказаться

«Руководством ООО «Ассоциация строителей АЯМ» принято принципиальное решение о перевозке автотранспорта на переправе «Якутск – Нижний Бестях» по летним тарифам», – сообщает Минтранс республики.

Также на этом маршруте летний, сниженный тариф действует для грузовиков, перевозящих социально-значимые продовольственные товары и корма для сельскохозяйственных животных, на судах ООО «Паромы Якутии».

На сегодня в перевозках задействованы 4 теплохода: СП-865, СК-2012, СПТ-832 и РТ-777 с баржей МП-1390.

Напомним, из-за теплой погоды в центральной Якутии на реке Лена сохраняется благоприятная гидрологическая обстановка для движения паромов. В связи с этим закрытие сообщения между городом Якутском и поселком Нижний Бестях перенесено ориентировочно на 25-27 октября.