Минтранс рекомендует якутянам…

28 февраля 2022 года на оперативном штабе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) были рассмотрены вопросы обеспечения авиаперевозок жителей Республики Саха (Якутия), а также финансово-хозяйственной деятельности региональных авиакомпаний с учетом введения Евросоюзом санкций в отношении авиационной отрасли.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир СИВЦЕВ отметил, что на текущий момент авиапредприятия продолжают работу в штатном режиме. Межрегиональные авиарейсы АК «Якутия», АК «АЛРОСА» и других крупных авиаперевозчиков по вылету и прилету в пределах Российской Федерации выполняются по расписанию.

«Ситуация с авиаперевозками находится на контроле ведомства. Для оперативного реагирования и принятия решений, ежедневно проводятся заседания Оперштаба Минтранса», — подчеркнул Владимир Сивцев.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) рекомендует воздержаться от поездок в страны Евросоюза в связи с закрытием воздушного пространства и сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) совместно с Министерством по внешним связям и делам народов РС(Я) готово содействовать организации вывоза жителей республики из европейских государств. График доставки граждан России из стран Евросоюза будет сформирован после уточнения требуемых провозных объемов, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу.

В части дальнейшей эксплуатации и обслуживания воздушных судов иностранного производства ожидается доведение соответствующих инструкций от курирующих федеральных органов исполнительной власти.

По итогам оперативного штаба региональным авиапредприятиям поручено усилить работу с пассажирами отмененных (задержанных) рейсов, по возврату авиабилетов, а также разработать сценарии развития событий для последующего согласования совместных действий с правительством Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.