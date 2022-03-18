Минтранс рассказал об авиации Якутии в условиях санкций



Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев 17 марта во время прямого эфира в VK рассказал, что «авиаотрасль испытывает достаточно сильное давление» в связи с западными санкциями. Однако авиакомпании республики продолжают работу в штатном режиме и выполнят все обязательства, в том числе по субсидированным перевозкам, передает ЦУР Якутии.

«Наши авиакомпании работают в штатном режиме, выполняется текущее расписание. Продолжим субсидировать межулусные перевозки, это более 800 рейсов. Также адресно поможем арктическим районам», — сказал министр транспорта. Владимир Сивцев отметил, что цена билетов в другие регионы пока не повышается. «Вместе с тем мы наблюдаем значительный рост цен на авиакеросин. Все программы для жителей Дальнего Востока и отдельных категорий граждан работают, также можно воспользоваться субсидированными билетами», — говорит министр. Он добавил, что во главу угла ставится безопасность полетов. Техобслуживание самолетов будет обязательно продолжено. На федеральном и на региональном уровне будет создан специальный центр компетенций по обслуживанию самолетов.