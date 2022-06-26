Минтранс предложил ввести платные парковки по всей стране

Чтобы снизить пробки на дорогах и уменьшить время стоянки, Минтранс готовит обоснование для внедрения платных парковок по всей России. Об этом сообщает «Газета.ru»

«Используя гибкую тарифную политику, учитывающую зонирование территорий, виды и типы автотранспортных средств, время суток и прочие условия, возможно эффективно управлять транспортными потоками, в первую очередь в наиболее перегруженных зонах городских центров, а также в значительной мере пополнять городские бюджеты», — говорится в ТЗ министерства.

Снизить нагрузку на дороги и уменьшить время стоянки возможно «в основном экономическими методами», считают в Минтрансе.

В субъектах Российской Федерации могут быть созданы единые парковочные пространства, что подразумевает введение платы за стоянку. Кроме того, в законодательстве российских регионов могут появиться нормативы по количеству парковочных мест.