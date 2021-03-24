24.03.2021
21:04
238
Происшествия
Минтранс: Полеты АК «Якутия» не приостанавливаются
В СМИ распространяется информация о запрете эксплуатации шести воздушных судов авиакомпании «Якутия» из-за требований компаний-лизингодателей. По данному факту Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) сообщает следующее:
Полеты не приостанавливаются. Рейсы авиакомпании выполняются по расписанию.
Требование лизингодателя о прекращении эксплуатации, упомянутое в статье, направлено в рамках действующих договорных отношений и является стандартной практикой.
Правительством республики и авиакомпанией проведены переговоры с представителями лизингодателя по урегулированию разногласий и согласованию графиков погашения задолженности.
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2021
162
24.03.2021
186
24.03.2021
357
24.03.2021
340
24.03.2021
118
24.03.2021
135
24.03.2021
272
24.03.2021
773
24.03.2021
222
24.03.2021
131
24.03.2021
161
24.03.2021
225
24.03.2021
261
24.03.2021
783
24.03.2021
288
24.03.2021
598
24.03.2021
546
24.03.2021
160
24.03.2021
590
24.03.2021
412
24.03.2021
202
24.03.2021
490
24.03.2021
217
24.03.2021
274
24.03.2021
598
24.03.2021
190
24.03.2021
456
24.03.2021
2418
24.03.2021
1890
24.03.2021
586
24.03.2021
2679
24.03.2021
747
24.03.2021
437
24.03.2021
1037
23.03.2021
319
23.03.2021
337
23.03.2021
266
23.03.2021
266
23.03.2021
228
23.03.2021
252
23.03.2021
195
23.03.2021
178
23.03.2021
698
23.03.2021
1362
23.03.2021
406
23.03.2021
2872
23.03.2021
335
23.03.2021
219
ТОП НОВОСТИ
19.03.2021
3947
19.03.2021
3670
23.03.2021
2875
24.03.2021
2685
19.03.2021
2574
21.03.2021
2562
18.03.2021
2450
24.03.2021
2430
22.03.2021
2402
22.03.2021
2390