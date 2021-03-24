Минтранс: Полеты АК «Якутия» не приостанавливаются

В СМИ распространяется информация о запрете эксплуатации шести воздушных судов авиакомпании «Якутия» из-за требований компаний-лизингодателей. По данному факту Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) сообщает следующее: Полеты не приостанавливаются. Рейсы авиакомпании выполняются по расписанию.

Требование лизингодателя о прекращении эксплуатации, упомянутое в статье, направлено в рамках действующих договорных отношений и является стандартной практикой.

Правительством республики и авиакомпанией проведены переговоры с представителями лизингодателя по урегулированию разногласий и согласованию графиков погашения задолженности.

Фото: sakha.gov.ru Источник: sakha.gov.ru

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