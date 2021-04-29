Минтранс о наболевшем

В ходе прямой линии главы Якутии Айсена Николаева для населения республики, состоявшейся 26 апреля, от граждан поступили вопросы, касающиеся субсидирования авиаперевозок в связи с повышением цен на авиабилеты из Якутска в центральные города России в период летних отпусков и зимних каникул, сообщают в министерстве транспорта и дорожного хоязйства РС (Я).

На вопросы, которые не попали в эфир, сотрудники министерства отвечали в режиме онлайн и посредством телефонных звонков.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев поясняет, что субсидируемые авиаперевозки из федерального бюджета для льготной категории граждан: молодежи, пенсионеров и инвалидов в текущем году сохраняются, как и прежде, в том числе по направлениям из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

В Республике Саха (Якутия) действуют 4 программы субсидирования пассажирских авиаперевозок по межрегиональным маршрутам, финансируемых из федерального бюджета, и по местным социально значимым маршрутам из республиканского бюджета.

На эти цели в 2021 году предусмотрено 1 774 млн рублей на перевозку более 195 тыс. пассажиров по специальным тарифам, что позволит увеличить пассажиропоток на 157% в сравнении с прошлым годом. Квота субсидируемых мест составляет 30% от общего количества пассажирских мест воздушного судна.