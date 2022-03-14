Минстрой Якутии: Все объекты возводятся по плану

В Якутии все объекты строятся в плановом режиме, отклонений от графика нет. Об этом заявила первый замминистра строительства республики Галина Новикова в эфире программы «Актуальное интервью», передает ЦУР Якутии.

«На сегодняшний день строительство всех объектов ведется по плану. Программы, которые предусмотрены по жилищному строительству, тоже идут в плановом режиме. Предусмотрены средства на обеспечение отдельных категорий граждан — на обустройство зон индивидуального жилищного строительства», — сказала Галина Новикова.

Она добавила, что республика получила инфраструктурный бюджетный кредит, направленный на комплексное развитие территорий.

«Это квартал Звездный, где планируется строительство многоквартирных жилых домов, это инженерная инфраструктура, детский сад и школы. Также сюда относятся территории комплексной застройки, расположенные на территории Нерюнгринского района. Кроме того, ведется строительство жилого дома для работников жатайской судоверфи», — отметила заместитель министра.

В Якутии в этом году построят 15 соцобъектов, расселят более 100 тысяч кв. м аварийного жилья.