Минстрой Якутии отреагировал на жалобы в соцсети

Из средств массовой информации стало известно, что в мобильных мессенджерах созданы группы, где граждане обсуждают проблемы и ищут информацию касательно вопроса переселения граждан из аварийного жилья.

В то же время на одном из региональных сайтов опубликована информационная статья, в которой указано, что в редакцию обратилась гражданка С., которая приобрела в 2012 году квартиру в аварийном доме и сейчас она может рассчитывать только на возмещение. Минстрой Якутии связался с гражданкой и в ближайшее время с ней состоится рабочая встреча.

Напомним, что в конце 2019 года статья 32 Жилищного кодекса РФ была дополнена новой частью 8.2.

Согласно поправкам, граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным, за исключением граждан, права собственности у которых возникло в порядке наследования, имеют право только на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение.

Внесенные изменения должны были пресечь махинации с «аварийкой». Однако, как показало время, под действие закона попали, и добропорядочные граждане у кого изымаемая квартира является единственным жильем.

Люди приобретали квартиры в домах, которые уже были признаны аварийными и сейчас им предлагают лишь возмещение. Большая часть приобрела квартиры на заемные средства и материнский капитал.

Сегодня правительство Якутии и депутат Госдумы РФ Галина Данчикова продолжает активную работу по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ в части предоставления жилого помещения гражданам у кого изымаемая квартира является единственным жильем. Законопроект 9 марта 2021 года прошел первое чтение.

Так в целях установления точного числа граждан, на которых распространяется действие статьи 32 Жилищного кодекса РФ Дирекция жилищного строительства Якутии запросила у муниципальных образований список граждан, для которых изымаемое аварийное жилье является единственным.

Кроме того, многие люди жалуются, что при покупке квартиры не знали, что дом аварийный. Для информирования граждан в Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому будет введена обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь Росреестр будет включать данные сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию состоянии МКД.