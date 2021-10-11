Минстрой сообщил, когда закончится реставрация «Дома Казначейства»

В декабре распахнет свои двери отреставрированный объект культурного значения «Дом казначейства 1909 г. Арх. Браумгартон» расположенный по ул. Петровского, 4 в г. Якутске.

Торжественная закладка фундамента каменного здания Якутского казначейства состоялась 6 мая 1909 г. Автором проекта был инженер-архитектор К.А. Лешевич, а строительство вел его сын — К.К. Лешевич. По первоначальному проекту предусматривалось устройство подвала в вечномерзлом грунте, для того времени это было смелым инженерным решением. Ленточный фундамент заложили на глубину 2 метра, основу составлял бутовый камень. Строительный материал поставляли местные производители кирпича. В ходе работ своды северо-западной части здания из-за трещин угловой стены разрушились и ущерб, нанесенный казне, восполнили сами строители. Разрушенную часть стены укрепили полосовым железом. Строительство завершилось в 1911 г. В разные годы в здании размещались наркомат финансов, радиоузел, музей западноевропейского искусства. В конце 80-х годов двадцатого столетия здание было заброшено и только в начале 2000 годов произведены обмерные работы. В 2006 г. произведены реставрационные работы, стены здания разобрали и собрали вновь собрали его на новой свайной площадке. Работы завершились в 2007 г.

ООО дизайн-студия «Уран» приступила к реставрации галереи в прошлом году. На сегодняшний день полностью отреставрирован фасад здания. Обновленные восточный и центральный залы поразят гостей расписными потолками и позолоченными молдингами. В галерее заменено напольное покрытие, обновлен фасада здания, произведено благоустройство территории и для доступа маломобильных групп населения установлен пандус. Кроме того, перепроектирован и смонтирован новый узел ввода. Установка дополнительных котлов позволит поддерживать необходимую температуру.

Ежедневно дизайнеры творят красоту, до открытия им нужно закончить внутреннюю отделку помещений и холла.