19.11.2021
10:12
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Якутия

Минстрой объяснил, на каком СЫРЬЕ будет работать школьная столовая в Борогонцах

В редакции Sakhalife поступило письмо от пресс-службы министерства строительства РС(Я)  с разъяснениями по поводу неясностей в информации, опубликованной вчера «Школьная столовая в Борогонцах будет работать на СЫРЬЕ?»

Школьная столовая в Борогонцах будет работать на СЫРЬЕ?

В новости  по строительству школы на 450 мест в Борогонцах под «столовая будет работать на сырье» имелось ввиду, что она будет оборудована полным набором помещений и оборудования для полного производственного цикла (обвалка мяса, переработка рыбы, овощные заготовки) те будут готовить не из полуфабрикатов.

Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)  

Фото: Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)  
Источник: Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)  
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