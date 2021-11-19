Минстрой объяснил, на каком СЫРЬЕ будет работать школьная столовая в Борогонцах

В редакции Sakhalife поступило письмо от пресс-службы министерства строительства РС(Я) с разъяснениями по поводу неясностей в информации, опубликованной вчера «Школьная столовая в Борогонцах будет работать на СЫРЬЕ?»

В новости по строительству школы на 450 мест в Борогонцах под «столовая будет работать на сырье» имелось ввиду, что она будет оборудована полным набором помещений и оборудования для полного производственного цикла (обвалка мяса, переработка рыбы, овощные заготовки) те будут готовить не из полуфабрикатов. Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)