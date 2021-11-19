19.11.2021
10:12
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Якутия
Минстрой объяснил, на каком СЫРЬЕ будет работать школьная столовая в Борогонцах
В редакции Sakhalife поступило письмо от пресс-службы министерства строительства РС(Я) с разъяснениями по поводу неясностей в информации, опубликованной вчера «Школьная столовая в Борогонцах будет работать на СЫРЬЕ?»
В новости по строительству школы на 450 мест в Борогонцах под «столовая будет работать на сырье» имелось ввиду, что она будет оборудована полным набором помещений и оборудования для полного производственного цикла (обвалка мяса, переработка рыбы, овощные заготовки) те будут готовить не из полуфабрикатов.
Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)
Фото: Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)
Источник: Пресс-служба Министерства строительства РС(Я)
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