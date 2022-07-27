27.07.2022
12:53
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Общество

Минспорт Якутии оказывает помощь пострадавшим от наводнения в Верхоянском улусе

Рука помощи

Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Гаврил Мохначевский и борец вольного стиля, мастер спорта международного класса Виктор Рассадин приняли участие в благотворительном телемарафоне «Вместе — мы сила» и от имени республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии /директор Михаил Пахомов/ вручили денежный сертификат в помощь пострадавшим от наводнения жителям Верхоянского улуса.

Отметим, все эти дни спортивная общественность регулярно оказывает гуманитарную помощь наши землякам, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минспорта Якутии

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