Минспорт Якутии оказывает помощь пострадавшим от наводнения в Верхоянском улусе

Рука помощи

Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Гаврил Мохначевский и борец вольного стиля, мастер спорта международного класса Виктор Рассадин приняли участие в благотворительном телемарафоне «Вместе — мы сила» и от имени республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии /директор Михаил Пахомов/ вручили денежный сертификат в помощь пострадавшим от наводнения жителям Верхоянского улуса.

Отметим, все эти дни спортивная общественность регулярно оказывает гуманитарную помощь наши землякам, которые попали в трудную жизненную ситуацию.