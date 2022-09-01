Минспорт Якутии объявляет о запуске акции «Легенды спорта в каждой школе»

В рамках торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию победы Романа Дмитриева на XX Олимпийских играх по вольной борьбе в Мюнхене министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов и серебряный призёр Олимпийских игр в Монреале Александр Иванов посетили Жиганск, малую родину Романа Михайловича.

Во время встречи со спортивной общественностью и главой МР ««Жиганский национальный эвенкийский район» Василием Сорокиным Леонид Николаевич поздравил жителей Жиганска с 50-летим победы Романа Дмитриева на Олимпийских играх в Мюнхене и рассказал про работу министерства по увековечиванию памяти Романа Михайловича.

«Имя прославленного чемпиона носит Училище олимпийского резерва, авиалайнер Sukhoi Superjet, рядом со стадионом «Туймаада» им.Н.Н.Тарского установлен памятник легендарного борца, в его честь названа набережная на 202 микрорайоне и в 2018 году имя Романа Михайловича внесли в Зал славы Объединенного мира борьбы в Швейцарии. Также к 75-летию Романа Дмитриева планируется строительство спортивного зала здесь в Жиганске, кроме того, будет снят художественный фильм о жизни спортсмена. Светлая память об этом уникальном человеке будет жить вечно», — сказал министр.

Также глава ведомства вручил благодарственные письма тренеру ДЮСШ им. Романа и Гаврила Дмитриевых Дмитрию Федорову и медсестре районной больницы Сардаане Максимовой. И в честь 390-летия Жиганска Леонид Николаевич подарил главе посёлка Степану Портнягину сертификат на сумму 100 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря.

Директору средней общеобразовательной школы Любовь Корякиной министр вручил серию портретов триумфаторов якутской школы вольной борьбы – олимпийского чемпиона по вольной борьбе в Мюнхене, серебряного призера Олимпийских игр в Монреале Романа Дмитриева, чемпиона Олимпийских игр в Монреале Павла Пинигина, серебряного призера Олимпийских игр в Монреале Александра Иванова и легендарного тренера XX столетия Дмитрия Коркина.

«Сегодня мы объявляем о запуске патриотической акции «Легенды спорта в каждой школе», и я безмерно рад и горд, что Жиганск, малая родина Романа Михайловича становится стартовой точкой этой благородной миссии по увековечиванию имени наших легенд и по продвижению идеалов и ценностей олимпийского движения.

Наше министерство и вся спортивная общественность просит присоединиться общеобразовательные школы республики к акции и установить в ваших коридорах портреты Романа Дмитриева, Павла Пинигина, Александра Иванова и великого тренера Дмитрия Коркина. Их яркий жизненный путь являются для многих примером для подражания, если дети с малых лет будут знать историю своих выдающихся земляков, которые открыли для народа саха двери в мир большого спорта, то это станет для них ориентиром для будущих побед не только в спорте, но и в жизни», — сказал Леонид Николаевич.

После встречи со спортивной общественностью состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Романа Михайловича, расположенного на территории ДЮСШ имени братьев Романа и Гаврила Дмитриевых, где было сказано много добрых слов о великом спортсмене.

Также гости ознакомились с работой спортивной школы, где воспитанники продемонстрировали свои умения по северному многоборью и по вольной борьбе, посетили музей имени Романа Дмитриева и краевой музей Жиганска.

Отметим, 9-11 сентября на арене ЦСП «Триумф» пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров.