Минспорт Якутии о поддержке фитнес-индустрии Якутии

Леонид Спиридонов: «Мы готовы к диалогу с фитнес-сообществом Якутии»

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов совместно с заместителем министра предпринимательства Максимом Прокопьевым в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями и представителями фитнес-индустрии региона. Стороны затронули проблемы фитнес-сообщества, связанные с влиянием пандемии, вопросы аренды помещения и порядок предоставления субсидий малому бизнесу, а также налоговый вычет за занятия спортом.

Леонид Николаевич выразил надежду на совместное сотрудничество и предложил участникам совещания внести инициативы по взаимодействию. «Еще в прошлом году мы начали работу по включению в официальный реестр Минспорта России организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые жители смогут получить налоговый вычет. Сегодня от Якутии в официальный реестр вошла 41 организация. Если вы по какой-то причине пропустили информацию о сборе данных, то предлагаю выйти на наших ответственных специалистов и предоставить необходимые документы. Коллеги, мы готовы к диалогу с фитнес-сообществом Якутии и ждем от вас конкретных предложений по сотрудничеству», — сказал министр.



