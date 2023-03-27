Минспорт Якутии: Новое кадровое назначение

Осип Михайлов назначен директором Республиканской спортивной школы олимпийского резерва в с.Бердигестях 🥇🏆

🔸Приказом министра по физической культуре и спорту Леонида Спиридонова от 27 марта директором ГБУ РС(Я) «Республиканская спортивная школы олимпийского резерва в с.Бердигестях» назначен Осип Михайлов.

🔸Нового директора на планерном заседании министерства представил первый заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Александр Бугаев. Он отметил, что Осип Викторович является титулованным спортсменом, чемпионом России, обладателем Кубка мира, мастером спорта международного класса по вольной борьбе. Кроме того, Осип Михайлов имеет большой опыт работы в сфере физической культуры и спорта, работал тренером, начальником сборной команды республики, директором МБУ «Центр развития физической культуры и массового спорта в МР «Горный улус».

🔸Осип Викторович Михайлов: