16.09.2022
18:35
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Спорт

Минспорт Якутии: А вам слабо?

А вам слабо? На видео первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев. Видимо, вслед за министром спорта Леонидом Спиридонов, недавно демонстрировавшему прилюдно свою хорошую спортивную форму, его заместители решили последовать примеру шефа.
Видео тгк Минспорт Якутии

Видео: министр спорта Якутии показывает личный пример на Комсомольской площади
Источник: тгк Минспорт Якутии

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