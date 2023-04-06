Якутянин назначен старшим тренером по пауэрлифтингу сборной России

Якутянин назначен старшим тренером сборной России по пауэрлифтингу

Опубликован приказ министерства спорта России.

Аркадий Степанов третий слева

Приказом министерства спорта России якутянин Аркадий Степанов назначен старшим тренером сборной России по пауэрлифтингу. Он будет готовить основной состав отечественной команды среди лиц с нарушением зрения, сообщает ЯСИА.

Молодой тренер из Якутии за годы работы уже успел воспитать многих победителей и призёров чемпионата России.

«До прихода к нам, в центр адаптивной физкультуры и спорта, он работал республиканском техникуме-лицее инструктором-методистом. Увидев молодого перспективного работника я пригласила его работать к нам. В этом году он награждён знаком «Отличника физической культуры и спорта Якутии». В прошлых МСИ «Дети Азии» он работал в составе судейской коллегии по пауэрлифтингу. Он очень коммуникабельный активный работник, является председателем Федерации по спорту слепых. Очень внимательный, трудолюбивый, профессиональный тренер», — сообщила заместитель директора центра адаптивной физкультуры и спорта Анастасия Михайлова.

Кроме того, в состав сборной России вошли и спортсмены из Якутии — это Айаал Данилов, Игорь Сазонов и Людмила Пахомова. Они зачислены в основной состав команды страны.